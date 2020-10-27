Чебоксары, , 10:03 — REGNUM 28 октября в Чебоксарах состоится круглый стол, посвящённый истории строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. В нём примут участие ученые-историки из регионов Поволжья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждение пройдёт в национальной библиотеке Чувашии в рамках Года памяти трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей, который откроется в республике 28 октября. Круглый стол проводится совместно с Чувашским государственным институтом гуманитарных наук и в его работе ожидается участие краеведов, журналистов и учёных-историков из Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Татарии и Пензенской области.

«Ведущие специалисты раскроют новые страницы непростого для нашей страны периода», — говорится, в частности, в сообщении.

Отметим, что многочисленные документы по истории строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода были рассекречены недавно и их в настоящее время изучают учёные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 80-летию героической масштабной стройки 2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Сурский рубеж: Чебоксары проведут школьную конференцию дистанционно