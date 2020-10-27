Омск, , 10:01 — REGNUM Очередная партия лекарств поступила в аптеки Омской области, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

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Власти региона заверили, что уже 27 октября в сети «Госаптека» появятся рецептурные препараты, назначаемые для лечения ОРВИ и коронавирусной инфекции. Партия медикаментов будет распределена по районам области и аптекам во всех округах Омска.

По словам гендиректора ОАО «Омское лекарство» Сергея Ловейкина, препаратов от гриппа и простуды, которые лежали на складах, должно было хватить на три месяца, однако «повышенный спрос значительно скорректировал картину».

«Сейчас совместно с минздравом региона мы производим закупку и создаём запас антибиотиков, противовирусных препаратов, сопутствующих товаров. Ведем переговоры с поставщиками и производителями. Ищем свободные препараты на рынке», — подчеркнул Сергей Ловейкин.

В минздраве отметили, что антибиотики должны продаваться исключительно по рецепту врача. Аптекам поручено отпускать рецептурные препараты в соответствии с законом, то есть по рецепту.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватку лекарств обещают устранить в Новосибирской области.

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