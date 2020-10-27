Улан-Удэ, , 10:01 — REGNUM Коронавирусом в Бурятии чаще всего заражается трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет. В их числе офисные работники, сотрудники государственных и бюджетных учреждений.

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По словам заместителя главы управления Роспотребнадзора по республике Елены Кузьминой, это объясняется спецификой их работы — большое число людей в кабинетах, передаёт портал «Ариг Ус online». При этом доля граждан старше 65 лет остаётся стабильной.

«Надо сказать, что доля больных в этой категории более-менее стабильная. От 10 до 12 процентов», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, из них 200 зарегистрированы в столице Улан-Удэ. В большинстве случаев носители были обследованы после появления признаков ОРВИ.

«Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков», — отмечали в региональном оперштабе.

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