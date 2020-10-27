Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко 27 октября, в рамках регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени», представят лучшие идеи, которые были направлены на конкурс, проводимый Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс.

Как отмечают организаторы мероприятия, цель форума — консолидировать 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию развития страны, а также организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

В рамках подготовки к форуму на крауд-платформу поступило порядка 14 800 идей, в том числе 36 — от Ленинградской области, по следующим направлениям: современная экономика, новая технологическая стратегия, новая социальная стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новая молодежная повестка, новые идеи для бизнеса.

Итоги регионального этапа отбора будут представлены на финальном мероприятии форума, чтобы в дальнейшем получить поддержку в их реализации при участии Агентства стратегических инициатив, его партнеров и региональной сети.