Махачкала, , 10:02 — REGNUM Ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях Дагестана, запланированные на 2020 год в рамках республиканского проекта «100 школ», подошли к завершению. За год удалось привести в нормативное состояние 136 школ, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе минэкономразвития региона.

Одним из участников проекта в текущем году стала Новочиркейская школа №1 в Кизилюртовском районе. На ремонт учреждения было направлено порядка 2,5 млн рублей: объем субсидии из республиканской казны составил 1,9 млн рублей, средства местного бюджета — 200 тыс. рублей, 375 тыс. рублей выделили меценаты. На эти средства отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, обновили полы, провели отделочные работы, а также заасфальтировали дворовую площадку.

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Напомним, проект «100 школ» стартовал в Дагестане в первой половине 2018 года. Согласно замыслу, ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях выполняются не только за счет бюджетных средств, но и при поддержке меценатов. По данным властей региона, за первые два года реализации проекта отремонтировано 334 учебных заведения.