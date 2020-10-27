Москва, , 09:55 — REGNUM Лечащихся дома от COVID-19 жителей России необходимо снабжать медицинскими препаратами за счет федерального бюджета. Соответствующую инициативу депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.

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По словам депутата, врачи выписывают стандартный перечень лекарств пациентам с COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении. Вместе с тем цена одного такого курса может составлять более двух тысяч рублей на одного человека.

«Прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ опубликовал новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

В частности, ведомство рекомендует новые схемы лечения COVID-19, а для профилактики коронавируса предлагается использовать противовирусный препарат «Умифеновир». Также при контакте с больным COVID-19 рекомендуется назначать препарат «гидроксихлорохин» или «интерферон».

Кроме того, в связи с ростом заражения коронавирусом необходимо назначать медикаментозную профилактику определенным группам населения, включая медицинских работников.

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