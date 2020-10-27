Краснодар, , 09:55 — REGNUM 24 проекта выдвинуты для участия в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», который состоится в ноябре в Сочи. В рамках подготовки к федеральному форуму «Сильные идеи нового времени», инициируемому АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 21 октября состоялось заседание Клуба стратегических инициатив Краснодарского края по вопросу проведения регионального этапа отбора перспективных проектов.

В рамках заседания состоялись презентации предпринимателями проектных инициатив — в частности, проекта медико-социального центра для реабилитации подростков и молодежи с ДЦП и молодежного инновационного центра, проекта создания объектов инфраструктуры яхтинга на Азово-Черноморском побережье, проект производства бордюров из вторичного сырья.

Как пояснили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, представленные проекты должны получить поддержку и шанс на развитие.

Форум «Сильные идеи для бизнеса» состоится в Сочи на базе парка науки и искусств «Сириус» 11−12 ноября 2020 года. Всего для участия в конкурсе поступило более 15 тыс. идей, в том числе более полутысячи — из Краснодарского края. 100 лучших идей, получивших наивысший рейтинг, будут продвигаться «Агентством стратегических инициатив». Их авторы выступят с презентациями в рамках форума.

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