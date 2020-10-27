Самара, , 09:56 — REGNUM Заведующий хирургическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им Н. Н. Ивановой Абдулхак Хасянзянов ушел из жизни после тяжелой болезни. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, Абдулхак Хасянзянов являлся ведущим детским хирургом Самарской области, отличником здравоохранения России. За 41 год своей работы в системе здравоохранения Абдулхак Хасянзянов прооперировал тысячи больных детей, тем самым спас им жизни. Всю свою жизнь он был предан педиатрической службе и служению больным детям.

Отмечается, что он вырастил не одно поколение детских хирургов и пользовался огромным уважением у коллег.

Сотрудники министерства здравоохранения региона выражают глубокие соболезнования семье Абдулхака Касымовича, его близким и родным.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушёл из жизни известный хакасский художник Алексей Ултургашев