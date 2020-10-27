Псков, , 09:53 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки выявлено 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 октября в областном оперативном штабе. Это на шесть случаев больше, чем днем ранее.

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"Число новых случаев в сутки остаётся высоким. Берегите себя!», — прокомментировал ситуацию губернатор региона Михаил Ведерников.

Наиболее сложная ситуация — в Пскове (+69 новых случаев) и Великих Луках (+22). Нарастающим итогом в Псковской области подтверждено 7457 случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии.

Переболели и выписаны 4473 жителя, скончались 68 человек. За минувшие сутки ни выписанных, ни умерших не прибавилось.

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