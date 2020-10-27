Ташкент, , 09:53 — REGNUM Авиакомпания Windrose («Роза Ветров») планирует запустить чартерные авиарейсы между Киевом и Ташкентом, сообщает Avianews.com со ссылкой на государственную авиационную службу Украины.

Компания сможет выполнять два авиарейса в неделю на чартерной основе. Разрешение действует до 27 марта 2021 года. Воздушное сообщение между двумя странами было прервано в 2015 году из-за спора авиаперевозчиков.

Напомним, в 2015 году авиационные власти Узбекистана потребовали сократить частоту полетов по маршруту Киев — Ташкент с двух до одного раза в неделю. Украинская сторона не согласилась с требованием и назвала квоту в два рейса в неделю минимально приемлемой.