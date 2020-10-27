Берлин, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 11 409 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 449 275.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 42 пациента и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 10 098. При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 326 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (114 194 заразившихся), Бавария (93 290) и Баден-Вюртемберг (70 792).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 12,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.