Тбилиси, , 09:58 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал Южный Кавказ самым сильным регионом в мире и предложил Тбилиси в качестве площадки для переговоров по Нагорному Карабаху. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», глава МИД сделал, выступая в Тбилиси на мероприятии в рамках предвыборной кампании правящей партии «Грузинская мечта».

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"В мире нет никого сильней Южного Кавказа, ни экономически, ни с точки зрения ресурсов и геополитического значения. Если на Южном Кавказе установится прочный мир, все выиграют: регион и все крупные государства за пределами региона», — заявил Залкалиани.

Он отметил, что Тбилиси готов выступить посредником в переговорах между Баку и Ереваном. Залкалиани также подчеркнул, что Грузия всегда поддерживает дружеские отношения с Арменией и Азербайджаном.

Стоит отметить, что Баку и Ереван договаривались о перемирии в Москве и Вашингтоне, но каждый раз режим прекращения огня нарушался в тот же день, когда он начинал действовать, и бои в Нагорном Карабахе возобновлялись. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима.

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