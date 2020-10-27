Ярославль, , 09:52 — REGNUM За последние две недели в Ярославской области число пациентов ковид-клиник выросло в полтора раза — с 976 (13 октября) до 1495 (26 октября). Одновременно количество коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией увеличено на четверть. По данным на 26 октября в регионе развернуто 1997 коек, 13 октября их было 1519. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Больница

Сейчас больных с COVID-19 принимает 21 медицинская организация. По данным на 26 октября занято 76% мест. Власти региона продолжают готовится к увеличению количества пациентов с COVID-19.

«К 1 ноября в больнице №9 будет перепрофилировано 200 коек по адресу Тутаевское шоссе, д. 31 для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на COVID-19», — сообщили в правительстве Ярославской области.

В связи с этим в больнице № 9 будут освобождены терапевтическое, урологическое и неврологическое отделения. Их пациенты будут направляться в другие клиники.

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