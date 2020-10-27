Москва, , 09:59 — REGNUM Из-за бесчисленных поломок российский блоггер Михаил Литвин сжёг свой Mercedes-AMG GT 63 S. Видеоролик с актом уничтожения транспортного средства размещен на YouTube-канале бывшего автовладельца немецкой машины.

По словам Литвина, авто ломалась бесчисленное количество раз, а официальный дилер ни хотел им заниматься.

«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес… По-моему идея ОГОНЬ! Вот и все… The end… Н** не хэппи…», — написал блогер под видео.

Он уверяет, что уже пять раз отправлял свой автомобиль к дилеру, однако во всех случаях продавец находил оправдания не ремонтировать машину или просто оставлял автомобиль себе на несколько недель.

За сутки видеоролик набрал более 6 млн просмотров.

Ранее компания Mercedes-Benz объявила в США отзывную кампанию 12 799 автомобилей из-за неработающей подсветки логотипа на передней решетке.

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