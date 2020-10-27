Яунде, , 09:51 — REGNUM Женщины в столице Камеруна, Яунде, вышли на демонстрации, чтобы выразить протест против убийства детей в охваченном сепаратистским конфликтом англоязычном регионе страны. Об этом сообщает ВВС Africa.

Протест был вызван стрельбой в школе в Кумбе в Юго-Западном регионе Камеруна в субботу, 24 октября, в результате которой погибли семь детей и 12 получили ранения.

По информации журналистов, боевики ворвались в школу матери Франциски около полудня, прибыв на мотоциклах. Некоторые дети были ранены, когда они прыгали со второго этажа в попытке сбежать из школы.

Правительство и сепаратисты предъявляют друг другу взаимные обвинения в нападении.

Некоторые регионы Камеруна были охвачены волнениями с тех пор, как англоязычные группы активизировали стремление к независимости от центрального правительства в 2016 году. Некоторые школы в англоязычных регионах Камеруна недавно вновь открылись после четырехлетнего закрытия из-за угроз со стороны сепаратистов, борющихся за создание независимого государства Амбазония. Англоязычные активисты заявляют, что франкоязычное большинство страны маргинализирует англоязычное меньшинство.

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