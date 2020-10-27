Петрозаводск, 27 октября 2020, 09:47 — REGNUM В Республике Карелия всех учащихся школ-интернатов обязали получить после осенних каникул справку об отсутствии контактов с инфицированными коронавирусной инфекцией и другими инфекционными болезнями. Об этом 27 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
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Справка необходима для того, чтобы не допустить всплеска заболеваемости как коронавирусом, так и другими респираторными заболеваниями после возвращения детей к учебе.
Как уточнил Парфенчиков, региональные власти уделили особое внимание контролю эпидемиологической ситуации в республиканских школах-интернатах, которых в Карелии шесть: Карельский кадетский корпус имени Александра Невского, Специализированная школа искусств, школа-интернат №18, школа-интернат №21, школа-интернат № 23 и школа-интернат № 24.
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«Ученики таких образовательных организаций по возвращении с каникул должны предоставить справки о том, что за это время они не контактировали с больными инфекционными заболеваниями», — пояснил глава региона.
За такими справками необходимо обращаться к участковым педиатрам в поликлиники или к фельдшерам по месту жительства. Ученики без справок, с признаками ОРВИ или в семьях которых есть заболевшие, в школы — интернаты допущены не будут.
Что касается сотрудников школ-интернатов, то в случае, если они в период осенних каникул будут находиться в отпуске, должны сдать ПЦР-тесты на коронавирус.
«Обеспечить педагогам и персоналу такую возможность должны Минздрав совместно с Минобразования. Отрицательный результат теста должен быть получен не ранее чем за три дня до начала рабочего времени», — пояснил глава Карелии.
Также по окончанию каникул, на протяжении двух недель будет организован мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации в семьях учеников.
«Всем без исключения школьникам, их родителям, педагогам, сотрудникам образовательных учреждений во время осенних каникул рекомендовано воздержаться от поездок за пределы места постоянного проживания и избегать мест с массовым скоплением людей», — резюмировал Артур Парфенчиков.
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