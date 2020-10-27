Благовещенск, , 09:37 — REGNUM В Амурской области приостановлена работа секций, кружков и творческих коллективов в учреждениях народного творчества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как рассказала министр культуры и национальной политики Надежда Доргунова, творческие коллективы прекратили занятия до особого распоряжения. Сотрудники учреждений продолжают работать. Такая мера была предпринята для того, чтобы максимально разобщить жителей области в период пандемии коронавируса.

Студенты первого курса Амурского колледжа искусств перешли на дистанционное обучение. Остальные продолжают учиться в традиционном формате. Педагоги старше 65 лет находятся на самоизоляции и проводят занятия со студентами в дистанционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 108).