Благовещенск, 27 октября 2020, 09:37 — REGNUM В Амурской области приостановлена работа секций, кружков и творческих коллективов в учреждениях народного творчества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Как рассказала министр культуры и национальной политики Надежда Доргунова, творческие коллективы прекратили занятия до особого распоряжения. Сотрудники учреждений продолжают работать. Такая мера была предпринята для того, чтобы максимально разобщить жителей области в период пандемии коронавируса.
Студенты первого курса Амурского колледжа искусств перешли на дистанционное обучение. Остальные продолжают учиться в традиционном формате. Педагоги старше 65 лет находятся на самоизоляции и проводят занятия со студентами в дистанционном формате.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 108).