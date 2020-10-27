Улан-Удэ, , 09:36 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, за день было проверено 43 маршрутки и 473 пассажира.

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В результате было составлено 5 актов, по которым будут составлены протоколы, предусматривающие штраф для нарушителей. Как отмечается, всего с 9 октября, когда начали рейды, в отношении водителей автобусов составлено 25 протоколов.

«Водители привлекаются не только тогда, когда нарушают сами масочный режим, но и в том случае, если пассажиры едут без маски в салоне. С пассажирами мы проводим профилактические беседы», — отметили в мэрии.

Отмечается, что граждане стали гораздо чаще носить маски. Если в начале октября требование соблюдали лишь 60% пассажиров общественного транспорта, то сегодня их доля выросла до 90%.

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