Москва, , 09:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оплаты в размере 100% листков временной нетрудоспособности родителям, у которых есть дети до семи лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что правительству поручено изучить вопрос об увеличении пособий по временной нетрудоспособности в полном размере среднего заработка для родителей детей до семи лет «вне зависимости от трудового стажа».

Доложить о вариантах исполнения этого поручения будет необходимо до 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые из мер, введённых в период эпидемии коронавируса, носят долгосрочный характер и потому должны быть отражены в проекте федерального бюджета на 2021 и два последующих года.

Также отметим, что в начале октября председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет.

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