Варшава, , 09:35 — REGNUM Вечером 26 октября в Варшаве продолжились уличные протесты против решения Конституционного суда, ограничивающего право на аборт в случае обнаруженных патологий у ребенка. Не обошлось без стычек с полицией и идейными оппонентами, которые тоже вышли на улицу. Об этом передает Polskie Radio 24.

Журналисты отмечают, что несколько тысяч митингующих в понедельник на время заблокировали крупные городские дороги для транспорта в Варшаве. Спустя несколько часов они освободили дороги и стали собираться возле католического костела на площади Трех Крестов. Ранее протестующие в Познани сорвали мессу в католическом костеле. Тогда группа из десятков человек стояла перед алтарем с транспарантами, посвященными праву на аборт. Из-за опасений повторения нападений на костел на площадь пришли и идеологические оппоненты протестующих — правые активисты из национально-консервативного движения, которые заявили о намерении защитить костел и решение Конституционного суда.

На место акции приехала полиция, однако стычек избежать не удалось. По сообщениям Роберта Бонкевича, правого активиста, «протестующие стали бросать в защитников костела острые предметы, петарды и камни». «Мы защищаемся от физического нападения левых. Раненых на машинах скорой помощи доставляют в больницу», — написал он в соцсети. При этом никому из протестующих не удалось войти в костел.

Отмечается, что среди протестующих были депутаты от левых сил, а также от главной оппозиционной либеральной партии «Гражданская коалиция».

В полиции сообщают, что, помимо нападений на защитников костела, протестующие нападали и на правоохранителей. «Мы четко подчеркнули, что в таких случаях будем защищать наших полицейских. Для этого в отдельных случаях использовался перцовый баллончик», — говорится в сообщении варшавской полиции.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречит Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. Теперь законными признаются аборты лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери, а также если беременность возникла в ходе противоправных действий. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.