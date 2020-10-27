Нальчик, , 09:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ввели запрет на все массовые мероприятия в городе Нальчике. Не разрешено проводить свадьбы, юбилеи, банкеты с одновременным присутствием более 50 человек, сообщили 27 октября в мэрии.

«В связи с распространением короновирусной инфекции со 2 ноября 2020 года на территории г.о. Нальчик запрещено проведение мероприятий с числом участников более 50 человек», — говорится на сайте администрации города.

Накануне состоялась встреча мэра Нальчика Таймураза Ахохова с руководителями ряда крупных объектов общественного питания, в ходе которой он уведомил их о настоящем решении, принятом в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Принятые меры помогут избежать полной приостановки работы кафе и ресторанов.

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