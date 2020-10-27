Нью-Дели, , 09:31 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 36 470 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 946 429.

Также сообщается, что за это же время в Индии 488 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 119 502.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 201 070 человек вылечились от нового заболевания, 63 842 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 45 148 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.