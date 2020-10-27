Абуджа, , 09:30 — REGNUM В нескольких штатах Нигерии произошла волна инцидентов с мародерством, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление гуманитарного координатора ООН в Нигерии.

По словам Эдварда Каллона, сотни молодых людей продолжают штурмовать правительственные магазины, а также частную собственность, несмотря на прекращение общенациональных акций протеста против «жестокости полиции».

Гуманитарный координатор ООН заявил, что некоторые объекты ООН, включая транспортные средства, также были уничтожены после атак в городе Калабаре, совершенных «вандалами, которые пытаются дискредитировать акции протеста против жестокости полиции». Он обратился к молодежи с призывом проявлять сдержанность.

Представитель администрации штата Адамава заявил, что во время грабежей правительственных учреждений погибли по меньшей мере пять человек.

Более 400 человек были арестованы в штатах Лагос и Плато в связи с массовыми беспорядками, таких как мародерство и насилие. Есть сообщения об арестах в нескольких других городах, отмечают журналисты.

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