Нур-Султан, , 09:27 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил завершить реализацию проектов по водоснабжению 38 населенных пунктов, в которых проживают 197 тыс. человек. Об этом премьер-министр заявил 27 октября на заседании правительства.

Поручение дано министерству индустрии и инфраструктурного развития, а также местным органам власти. Мамин подчеркнул, что до конца 2021 года необходимо завершить реализацию трех проектов-долгостроев в сфере водоснабжения.

Он также добавил, что обеспечение населения водой не должно привести к росту тарифов. Для этого необходимо обеспечить законодательное закрепление проектов.

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