Санта-Моника, США, 27 октября 2020, 09:26 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Его опубликовали 26 октября на официальном YouTube-канале франшизы Call of Duty.
В ролике разработчики показали несколько фрагментов из сюжетной кампании проекта и призвали геймеров «раскрыть всемирный заговор, создававшийся десятилетиями». Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War ожидается 13 ноября 2020 года.
Разработка Call of Duty: Black Ops Cold War ведётся студиями Raven Software и Treyarch. Первая отвечает за сюжетную кампанию проекта, а вторая — за многопользовательские режимы.
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