Новосибирск, , 09:24 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались три пациента с коронавирусом — 31-летняя, 67-летняя и 71-летняя женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 октября в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе умерли 569 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 октября в Новосибирской области скончались шесть пациентов с COVID-19.

Всего в регионе выявлен 16 581 носитель коронавируса.

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