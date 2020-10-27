Кызыл, , 09:24 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 9168.

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Новые носители выявлены в Кызыле (49 случаев), Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском, Барун-Хемчикском (4), Тес-Хемском, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском (по 3 случая) и других районах. В стационарах Кызыла находятся 119 пациентов в тяжёлом состоянии, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 125 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 101. За весь период выздоровело 8497 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — добавили в минздраве.

Напомним, ранее в республике зарегистрировали 113 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.