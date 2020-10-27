Тбилиси, , 09:26 — REGNUM Ряд СМИ проигнорировали призыв министерства внутренних дел Грузии не сообщать имя подозреваемого в захвате заложников в здании банка в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), поэтому в МВД решили официально обнародовать данную информацию. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ведомства.

«Публикация данных о преступлениях подобной тяжести параллельно с активными следственными мероприятиями мешает расследованию, текущим и планируемым полицейским операциям. Поскольку части общественности уже известна эта личность, сообщаем, что в ходе розыскных мероприятий, проведенных полицией, лицо, причастное к нападению, опознано как Бадри Эсебуа 1988 года рождения», — говорится в сообщении МВД Грузии.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия», «Террористический акт» и «Захват заложника в террористических целях». В отношении подозреваемого проводятся розыскные действия.

Призыв МВД Грузии не называть публично имя подозреваемого проигнорировали на телеканале «Мтавари архи». Хотя, сначала там сообщили, что захват заложников якобы осуществили двое военнослужащих, после чего те заявили, что подадут в суд на канал.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Зугдиди неизвестный в маске захватил, по разным данным, до 43 заложников. Он потребовал за них $0,5 млн в качестве выкупа. Деньги злоумышленнику передали и позволили скрыться.

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