Квебек, Канада, , 09:21 — REGNUM Игра Immortals Fenix Rising «ушла на золото» (разработчики готовы выпускать диски с игрой). Об этом 26 октября сообщалось на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/FenyxRising/status/1320787705664540672

Полноценный релиз игры ожидается 3 декабря 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X.

Напомним, Immortals Fenix Rising — это ролевой экшен от третьего лица, разработанный компанией Ubisoft. Сюжет проекта будет посвящён греческой мифологии и спасению богов из ловушки могущественных титанов.

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