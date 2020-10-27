Самара, , 09:20 — REGNUM Свыше 500 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией будет развернуто в ближайшее время в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба области. Так, в больницах региона продолжают лечение 1591 пациент с COVID-19. При этом функционируют 5771 койка для лечения больных с инфекционными заболеваниями.

Отмечается, что на этой неделе первых 40 пациентов с отрицательным тестом на коронавирус и положительной динамикой примет санаторий «Можайский». При этом коечный фонд этого санатория планируют довести до 120.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области работников старше 65 лет могут перевести на дистанционный режим работы.

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