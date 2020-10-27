Железноводск, Ставропольский край, , 09:16 — REGNUM Запланированный на 4 ноября гастрономический фестиваль «Железное объедение» в Железноводске не состоится. Отказаться от фестиваля пришлось из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и рекомендации Роспотребнадзора, хотя коэффициент распространения COVID-19 самый низкий в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«Мы проводили наш гастрономический фестиваль несколько лет подряд 4 ноября в День Единства России, и он успел полюбиться жителям и гостям нашего курорта. В этом году приходится считаться пандемией коронавируса, так как гастрономические шоу предполагают тесный контакт между участниками и зрителями», — пояснил глава города Евгений Моисеев.

Он отметил, что концепция фестиваля «Железное объедение» в стиле «Кухни народов мира» будет полностью воплощена в 2021 году.

Напомним, что на фестивале в разное время зрителей угощали кавказскими национальными блюдами и пловом по рецепту режиссера Станислава Говорухина, а также устраивали хинкали-битву.

4 ноября 2019 года ИА REGNUM вело трансляцию гастрофестиваля из парка имени Станислава Говорухина (имя знаменитого режиссёра, ставшего почётным гражданином города, присвоено парку в 2018 году).

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