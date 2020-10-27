Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Во временный инфекционный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове Петербурга начали массово привозить пациентов, заболевших COVID-19. Уже вечером 26 октября туда выстроилась очередь скорых с больными на борту. Местные муниципалы готовы откликнуться на возможные жалобы пациентов и их родственников.

Госпиталь в «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Накануне в Смольном сообщили, что павильон №5, где развернуто 295 коек для больных в тяжелом и среднем состоянии, прошел необходимое лицензирование. Оператором медицинской помощи в «Ленэкспо», как и в первую волну пандемии, стал Госпиталь для ветеранов войн.

На ситуацию в «Ленэкспо» вновь обратила внимание Нэлли Вавилина, глава муниципального образования «Гавань», на территории которого находится комплекс. Весной она откликалась на многочисленные жалобы пациентов «Ленэкспо» на плохие бытовые условия и неудовлетворительное лечение.

«Жители СПб сообщают мне, что их везут в Ленэкспо, ссылаясь на переполненные больницы. Вот только не надо отказываться от госпитализации в Ленэкспо, особенно, если у вас или ваших близких поражение 40%», — написала она на своей странице в соцсети утром во вторник, 27 октября.

Вавилина посоветовала близким госпитализируемых пациентов проконтролировать наличие у них средств связи, препаратов, которые те постоянно принимают, а также теплой одежды, поскольку весной люди массово жаловались на холод в корпусах «Ленэкспо». Правда, в этот раз власти заверяли, что извлекли уроки из весеннего опыта и утеплили все помещения.

«После поступления пусть узнает ФИО лечащего врача и сообщит его вам, так же как и номер отсека. Если пациенту предлагают подписать какие-либо бумаги, пусть внимательно с ними ознакомится», — также предложила Вавилина родственникам пациентов.

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