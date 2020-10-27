Берлин, 27 октября 2020, 09:14 — REGNUM Игра Warhammer: Vermintide 2 стала временно бесплатной в Steam. Об этом сообщалось 26 октября на официальной странице проекта в сервисе.
Акция продлится до 1 ноября 2020 года. Разработчики отдельно отметили, что в бесплатную версию игры не войдут имеющиеся дополнения.
Напомним, Warhammer: Vermintide 2 — это ролевой экшен от первого лица, разработанный студией Fatshark. Его релиз состоялся в марте 2018 года.
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