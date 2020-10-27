Новосибирск, , 09:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области коронавирус выявлен у 183 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 октября в областном оперштабе.

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Всего в Новосибирской области по состоянию на 27 октября коронавирус выявлен у 16 581 человека, в том числе у 1046 детей.

За сутки в регионе выздоровели 115 пациентов, за весь период — 13 766.

По информации оперштаба, 136 человек находятся в отделениях реанимации, 31 пациент — на ИВЛ.

Всего в Новосибирской области сделано 676 263 теста на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 октября в Новосибирской области было выявлено 177 носителей SARS-CoV-2.

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