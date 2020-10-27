Москва, , 09:13 — REGNUM В России на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сохраняются высокие риски возникновения природных пожаров, сообщили 27 октября в МЧС РФ.

«Ученые ВНИИ ГОЧС обращают внимание, что на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по-прежнему сохраняются высокие риски возникновения единичных очагов природных пожаров», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 октября сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами ликвидировали на территории России пять лесных пожаров на общей площади 113 га.

В настоящее время в России существует один действующий лесной пожар на общей площади менее 1 га, и на нем ведутся работы по активному тушению.

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