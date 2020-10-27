Сеул, , 09:03 — REGNUM В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

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По их словам, из больницы выписан представитель военно-морских сил.

На сегодняшний день в вооружённых силах страны зафиксировано 160 случаев заражения коронавирусом. Общее число выписанных из больниц увеличилось до 154.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 26 043.