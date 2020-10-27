Женева, Швейцария, , 08:49 — REGNUM Европейским странам необходимо активизировать борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил главный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

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"Сейчас мы значительно отстаём (в борьбе с вирусом) в Европе, так что для того, чтобы работать на опережение, нам необходимо скорее принять ряд мер», — цитирует его RT.

При этом, подчеркнул Райан, страны Европы смогут избежать национальных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии коронавируса будут очень трудными.

Отметим, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 43 миллиона.