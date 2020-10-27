Москва, , 08:49 — REGNUM Чешская Республика снова закрыла границы для въезда иностранных туристов. Въезд в страну ограничен до 3 ноября, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Поездка в Чехию возможна только в случаях крайней необходимости. Граждане, приехавшие в страну, должны пройти тест на COVID-19 и соблюдать строгие карантинные меры.

Также в Москве с 26 октября временно приостановил работу консульский отдел посольства Чехии. Визы выдаются лишь определенным категориям граждан, включая членов семей, сотрудников транспортных компаний и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на свободное перемещение по стране введен для всех жителей Чехии с 28 октября до 3 ноября решением чешских властей.

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