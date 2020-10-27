Париж, , 08:47 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 26 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 26 771 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 165 278.

Также уточняется, что за это же время во Франции от COVID-19 скончались 258 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составляет 35 018.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 20 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.