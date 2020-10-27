Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве 27 октября ожидается погожий день, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая карта столичного региона будет представлена западной периферией антициклона, благодаря чему ожидается погожий денёк с температурным фоном на пять-шесть градусов выше климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до 12 градусов тепла, в Московской области — до 13 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон на территории Республики Крым начнётся с 27 октября.