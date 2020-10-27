Ханты-Мансийск, , 08:45 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 194 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом 27 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 191 случай.

Основные очаги заражения на 27 октября: Сургут — 28 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 24; Нижневартовск — 16; Когалым — 13; Нефтеюганск и Югорск — по 12; Советский и Сургутские районы — по 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 27 октября зарегистрирован 27 481 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 599 человек, 232 пациентов с COVID-19 скончались (на три более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 27 октября — 0,99. За сутки на COVID-19 обследовано 2540 человек, всего — 780 337. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 110%.

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