Махачкала, , 08:59 — REGNUM Один из заместителей главы Советского района Махачкалы уличен в ведении предпринимательской деятельности, что является нарушением антикоррупционного законодательства. В этой связи чиновник уволен с должности, сообщается на странице прокуратуры Дагестана в Instagram.

В июле 2019 года житель Махачкалы был назначен заместителем главы Советского района города. Ему также был присвоен классный чин «муниципальный советник третьего класса».

Между тем чиновник совмещал муниципальную службу с занятием бизнесом. Установлено, что до декабря 2019 года он был учредителем общества с ограниченной ответственностью, а до февраля 2020 года являлся директором и гендиректором двух коммерческих организаций.

Прокуратура внесла главе Советского района представление об устранении нарушений закона о противодействии коррупции. По итогам его рассмотрения чиновник освобожден от занимаемой должности. По информации местных СМИ, в сообщении прокуратуры речь идет об Имаме Карачаеве.

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