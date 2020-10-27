Бразилиа, , 08:42 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 15,7 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 15 726 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 409 854.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 263 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 157 397.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 865 930 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 13 493 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.