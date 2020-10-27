Оттава, , 08:39 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 442 и превысило 220 тысяч. Об этом 27 октября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране был выявлен 2531 заразившийся SARS-CoV-и потому их общее число выросло до 220 213.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 11 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9973.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (10 922 заразившихся), Онтарио (71 224) и Альберта (25 733).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 1,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.