Самара, , 08:40 — REGNUM Более 250 миллионов рублей направили на закупку лекарств для стационаров в Самарской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в прямом эфире в социальной сети, 26 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По его словам, свыше 250 млн рублей было выделено из областного бюджета для закупки некоторых лекарств для тех пациентов, которые лечатся в больницах региона. Идет работа по наращиванию мощности скорой медицинской помощи. Так, с 1 декабря текущего года еще 10 таких бригад выйдут на работу на Самарской станции скорой медицинской помощи. Таким образом, всего будут работать 65 бригад.

Бенян сообщил, что в регионе еще раз актуализировали сведения по коечному фонду области. В связи с этим было запланировано перепрофилировать для лечения пациентов с COVID-19 еще до 700 коек. При этом, находится на особом контроле вопрос оказания других видов медицинской помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми, острыми хирургическими, онкологическими, терапевтическими заболеваниях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу сформировать в аптечных сетях региона запас противовирусных лекарств.

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