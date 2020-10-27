Махачкала, , 08:37 — REGNUM Причиной заражения сибирской язвой пятерых жителей Дагестана стал контакт с больными домашними животными при их убое и разделке. В настоящее время принимаются меры для изъятия зараженного мяса, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Накануне в минздраве Дагестана сообщили, что с 24 по 26 октября с подозрением на сибирскую язву в инфекционный госпиталь были помещены пятеро жителей села Какамахи Карабудахкентского района. Отмечалось, что у пациентов имеются кожные проявления заболевания, их состояние оценивается как средней тяжести.

«По предварительным данным эпидрасследования, причиной заражения послужил непосредственный контакт с больными домашними животными в процессе убоя и разделки крупного рогатого скота. Забой производился без предубойного ветеринарного осмотра», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в очаге сибирской язвы проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Установлен круг лиц, которые участвовали в разделке и покупке мяса и имели риск инфицирования — всего 26 человек, в их числе семеро детей. За контактными установлено медицинское наблюдение.

Сотрудники Роспотребнадзора вместе со специалистами ветеринарной службы и сотрудниками полиции устанавливают покупателей и изымают зараженное мясо. Шкуры сожжены в специально отведенном месте.

Главе Карабудахкентского района поручено запретить несанкционированную продажу мяса и продуктов животного происхождения в неустановленных для торговли точках. На территории района также организована внеплановая вакцинация против сибирской язвы восприимчивого поголовья животных.

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