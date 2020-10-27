Лима, , 08:34 — REGNUM На сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 890 тысяч. Об этом 27 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, в стране за минувшие сутки было выявлено 1859 заразившихся SARS-CoV-2 и потому в настоящее время общее число в стране составляет 890 574.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Перу на сегодняшний день выросло до 34 197 при 810 995 вылечившихся от нового заболевания пациентах.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Перу был выявлен 2501 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.

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