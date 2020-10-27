Томск, , 08:27 — REGNUM Инициативы томичей, направленные на форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», обсудили в Томской области. Неформальный клуб по обсуждению открыли в онлайн-режиме 23 октября томский губернатор Сергей Жвачкин и директор Центра цифрового развития АСИ Вера Адаева.

Губернатор поблагодарил АСИ за внимание к инициативам «из народа».

«Мы в Томской области давно придерживаемся такого подхода, когда программы и стратегии не доводятся «сверху вниз», а формируются из предложений людей», — отметил Жвачкин.

От Томской области в АСИ поступило 243 инициативы. Это четвертое место по количеству предложений на 100 тысяч жителей и 17-е место в общем национальном рейтинге.

«Мы со своей стороны готовы поддерживать многие идеи авторов и совместно развивать инициативы АСИ», — подчеркнула Вера Адаева. Отдельно она отметила совместные с регионом проекты в сфере цифровых решений и больших данных.

Участники клуба обсуждают 19 идей. По словам губернатора, наибольшее число идей касается технологической стратегии.

«Считаю, что мы не должны дожидаться решения федерального центра по поддержке предложенных инициатив. И уже сейчас вместе начнем поддерживать идеи томичей», — сказал губернатор. Он дал соответствующие поручения заместителям.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заверили подписями новое соглашение о сотрудничестве.

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