Горно-Алтайск, , 08:26 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 6902. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки специалисты выявили 144 новых носителей.

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"Коронавирус подтвердился у 69 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 27 жителей Майминского района, в том числе у семи детей; у 15 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у трёх детей; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Улаганского района; у пяти жителей Турочакского района; у трёх жителей Онгудайского района; у трёх жителей Чемальского района», — отметили в штабе.

В большинстве случаев обследования были проведены после появления признаков заболевания, в том числе пневмонии. Тем временем, 26 октября скончался ещё один пациент с коронавирусом. У 85-летнего жителя Горно-Алтайска диагноз подтвердился 20 октября. Таким образом, всего в республике зарегистрировано 42 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 4699 человек, в том числе 122 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 1262 человека.

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