Самара, , 08:25 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу создать в аптеках региона запас противовирусных лекарств. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос обеспечения лекарственными препаратами был рассмотрен на заседании оперативного штаба.

По словам областного губернатора, жители региона обращают внимание на то, что в аптеках отсутствуют некоторые лекарства, в том числе антибиотики, противотромбозные и противовирусные препараты.

Отмечается, что основой причиной нехватки лекарств в некоторых аптеках был ажиотажный спрос, при котором производители не успевают выпускать продукцию, а также из-за новых правил по маркировке товаров.

По словам представителей крупнейших аптечных сетей, во время пандемии были увеличены лимиты запаса лекарств с 30 дней до 45 дней. Но из-за ажиотажа некоторые лекарства могут временно продаваться только в некоторых аптеках.

В результате Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения региона информировать граждан о том, что антибиотики и некоторые другие лекарства продаются лишь по назначению врача, поскольку их бесконтрольный прием может нанести вред здоровью. Помимо этого, у лекарств есть срок хранения, к тому же они могут испортиться при неправильном хранении, а могли был помочь больным.

Вместе с этим Азаров напомнил руководителям аптечных сетей, что они должны формировать запас лекарств, работать на опережение так, чтобы отсутствие какого-либо лекарства в аптеке не вызывало панику у людей, а значит и ажиотажного спроса.

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